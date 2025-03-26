紀惠傳兩億放陽明山莊大宅

西貢洋房1010萬蝕售

該單位屬雙號頂層全層，原為兩個實用面積約2,308方呎四房單位，現已打通為一個單位，實用面積合共約4,616方呎。據了解，單位於2008年以逾一億元購入，呎價近22,000元，買家公司董事包括紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。該集團近期連環售出南區舂磡角道68至70號豪宅，以及遠東金融中心及灣仔新銀中心全層商廈，共套現近5億元。