紀惠傳兩億放陽明山莊大宅
市場消息指，紀惠集團最新放售持有的大潭陽明山莊一伙頂層相連大單位，意向價約兩億元，呎價約43,328元。
西貢洋房1010萬蝕售
該單位屬雙號頂層全層，原為兩個實用面積約2,308方呎四房單位，現已打通為一個單位，實用面積合共約4,616方呎。據了解，單位於2008年以逾一億元購入，呎價近22,000元，買家公司董事包括紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。該集團近期連環售出南區舂磡角道68至70號豪宅，以及遠東金融中心及灣仔新銀中心全層商廈，共套現近5億元。
另外，傳統豪宅區錄損手成交。利嘉閣歐柏倫稱，西貢翠景臺單號屋，實用面積約1,400方呎，望山景，以1,010萬元售出，呎價約7,214元，新買家為區內外籍租客。據悉，原業主於2019年以約1,040萬元買入物業，現帳面蝕約30萬元。
此外，第一太平戴維斯代理出售沙田九肚麗坪路83號澐瀚26號洋房，物業估價約3,000萬至3,300萬元。該洋房實用面積約1,734方呎，以現狀交吉出售。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：