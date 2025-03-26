啟德地申寬密度

配合啟德智慧綠色集體運輸系統項目發展，土木工程拓展署向城規會提交規劃申請，建議放寬啟德發展區部分商業及住宅地的興建密度，並可被考慮作為該系統的財務資助。

4C區商地樓面增34% 坐落跑道區的第4C區4號及5號商業地盤，過往均有流標紀錄，是次連同位於兩地中間的承景街「道路」地帶，一併納入地盤範圍提出申請，整個項目佔地增至約24.27萬方呎，整體地積比率提高約兩成至8.16倍，總樓面約198萬方呎，較原有規模增約34.2%。

項目基座地下至2樓主要用作零售用途，基座之上為啟德綠色運輸系統高架站點，車站上方將興建3幢樓高12至18層的寫字樓，以及兩幢17至20層高的酒店，項目亦將設有3層地庫停車場。

3E區純住改商住發展 至於位置毗鄰兒童醫院的第3E區1號及2號住宅地，佔地約15.88萬方呎，由純住宅改作商住發展，地積比率大增約55.6%至7倍，興建4幢樓高27至29層的分層大樓，地下至2樓用作零售、會所及社福設施，總樓面約111.14萬方呎，預計可建約1,928伙。