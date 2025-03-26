二手短炒續蝕 德福9個月貶近一成

市區盤短炒繼續要蝕，九龍灣德福花園原則兩房戶，以465萬元售出，僅逾9個月帳面貶值約9.5%，呎價約8,300元。昨日各區大型屋苑亦出現多宗損手個案。

美孚呎價僅8307元 資料顯示，德福花園L座頂層戶，實用面積約538方呎，成交呎價僅約8,643元，原業主去年中以逾510萬元購入，帳面蝕近50萬元。荔枝角美孚新邨5期蘭秀道22號一個單位，以422萬元成交，呎價也僅約8,307元，單位約8年帳面跌價約32%。

北角百福花園呎價亦創近一年低位，世紀21日昇蔡嘉駿稱，百喜閣低層三房戶，成交價518萬元，呎價約8,548元。另外，鰂魚涌南豐新邨本月錄第4宗蝕讓，剛錄得1座低層G室，實用面積約391方呎，售價470萬元，呎價約1.2萬元，約10年帳面貶值約12.6%。

新界藍籌屋苑亦難幸免。消息指，天水圍嘉湖山莊美湖居連天台戶，實用面積約540方呎，以550萬元沽，呎價約10,185元，原業主持貨約4年帳蝕135萬元。項目翠湖居一個兩房戶，市傳以275萬元易手，呎價約6,125元。

事實上，特色單位失勢。利嘉閣曾定杰表示，青衣翠怡花園連平台兩房戶，實用面積約443方呎，減價後以473萬元售出，呎價約10,677元，約3年帳面跌價約20.9%。

晉海7年損手126萬 將軍澳日出康城連環損手。美聯黃麗貞指，晉海5A座中高層D室兩房戶，用家以625萬元承接，呎價約13,103元，逾7年帳蝕126萬元。利嘉閣林靖羲稱，OCEAN MARINI 1A座中層套三房戶，成交價823萬元，約5年帳貶約7.3%。

居屋再錄「蝕本」成交。中原麥偉成表示，粉嶺榮輝中心4座高層F室，已補價自由市場以391.8萬元易手，呎價約8,372元，原業主持貨約4年帳蝕98.2萬元，單位貶值約20%。

此外，昨日環亞物業拍賣售出7項物業，包括5個住宅，成交金額逾2,200萬元，深水埗置豐閣低層C室法院令單位，實用面積146方呎，獲3至4組客爭購，搶高約37%，以148萬元拍出，呎價約10,137元，灣仔東方大廈低層銀主盤，成交價420萬元，呎價約9,929元。