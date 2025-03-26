新界一手盤鬥吸客

SIERRA SEA開放展銷廳 上然2期周六發售128伙 發展商磨拳擦掌準備開盤，帶動市場氣氛升溫。新鴻基地產( 00016 )的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨日首度對傳媒開放位於西沙GO PARK的展銷廳「Sai Sha Gallery」。萬科香港的大埔上然第2期，落實本周六以價單形式發售128伙。

新地副董事總經理雷霆稱，開放展銷廳亦標誌樓盤的推售攻勢揭開序幕，預計於4月正式啟動銷售部署。

他續指，過去一周已錄近8萬人次到訪西沙GO PARK，樓盤亦接獲不少查詢。新地代理執行董事陳漢麟稱，展銷廳佔地約一萬方呎，設置綜合發展項目模型，讓有興趣人士了解周邊環境，將於本周四正式對外開放。

海璇II四房賣6410萬 同系豪宅盤方面，北角海璇II錄得月內第7宗成交，剛招標售出第1座17樓A室四房戶，實用面積1,484方呎，連車位成交價6,410.88萬元，呎價為43,200元。沙田瓏柏山亦以2,070萬元招標售出三房單位，呎價約17,011元。啟德天璽•海第2A期今日起標售12伙四房大單位。

專才客1730萬購文曜 建灝地產的馬頭角聯合道文曜，最新售出6樓C室，為實用面積904方呎三房戶，以1,730.06萬元成交，呎價約19,138元。據悉，買家為專才家庭客，獲贈價值約250萬元車位。

上然折實呎價9907元起 萬科香港董事總經理周銘禧稱，上然第2期首輪發售單位，涵蓋12伙開放式戶、47伙一房戶、51伙兩房戶、14伙三房戶及4伙特色戶，實用面積246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元。

整批單位之中，有34伙可選用「1家1付款計劃」，供購買三房及上期指定四房單位的買家，以額外折扣加購。發售當日設有大手安排，優先的A組買家可購兩至8伙指定單位，首輪截票時間為周五下午6時。另外，項目將於周日起招標賣10伙。