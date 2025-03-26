簡訊一覽
●藍籌藥明生物(02269)去年賺33.56億元（人民幣‧下同），按年跌1.28%；每股盈利0.82元，不派息。
●中化化肥(00297)去年賺10.61億元人民幣，按年增69.68%；擬派付末期息每股0.0571港元。
●中海油田服務(02883)去年賺31.36億元（人民幣‧下同），按年升4.1%；擬派末期息每股0.2306元。
●中廣核新能源(01811)去年盈利2.48億美元，按年下跌7.34%；擬派末期息每股1.445美仙（相當於11.27港仙）。
●平安資產管理於上周四場內增持農業銀行(01288)6,571萬股，每股均價5.01元，估計涉約3.3億元，持股量由10.87%升至11.08%。
●新秀麗(01910)於上周三獲挪威銀行在場內以每股均價19.03元增持210萬股，持股量由5.9%增至6.03%。
●又稱「B站」的嗶哩嗶哩(09626)去年經調整淨虧損大幅收窄99.35%至2,210.4萬元人民幣，不派息。
●無廠晶片設計公司上海復旦(01385)去年收入升1.52%至35.9億元（人民幣‧下同），純利跌20.41%至5.72億元，每10股派息0.8元。去年研發開支升1.98%至10.3億元，相當於收入的28.7%。
●元征科技(02488)去年賺3.41億元（人民幣‧下同），按年增長1.02倍；擬派末期息每股0.45元。
●明發集團(00846)料去年錄虧損介乎約16億至22億元（人民幣‧下同），較2023年蝕約6.431億元有所擴大。
●光大環境(00257)去年賺33.77億元，按年跌23.75%；擬派末期息每股9仙。
●雅迪控股(01585)去年賺12.72億元（人民幣‧下同），按年跌51.8%，擬派末期息每股22仙及特別息每股23仙。
●經營百貨業務的永安國際(00289)去年蝕9.19億元，較2023年度賺1.23億元由盈轉虧；主要是期內錄投資物業估值淨損失13.75億元；收入按年減少10.4%至9.46億元。公司擬派末期息每股53仙。
●高科橋(09963)料去年蝕約9,200萬至9,800萬元，較2023年度虧損約6,420萬元有所擴大。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：