產經

美擬向委國石油買家徵關稅 華勢受累

美國總統特朗普近期密集對各項大宗商品開徵關稅，最新又宣布向所有購買委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%的關稅，並會於4月2日生效。分析認為，特朗普的行動之所以被形容為「二次關稅」，因其實際目的是瞄準中國開打，而中國也正正是委內瑞拉主要的石油買家。
不過，與汽車關稅「一手硬一手軟」的取態一樣，在新關稅政策下，特朗普政府仍然對當地能源大企手下留情。事關美國財政部正式批准唯一仍在委內瑞拉的美國石油公司雪佛龍，延長停止在委內瑞拉業務的最後期限，5月27日前可與國營鑽井公司委內瑞拉石油公司業務往來，而美國最初設定雪佛龍結束委內瑞拉業務的最後期限是4月3日。
至於市場認為特朗普正在刻意壓低油價之際，俄羅斯央行近日也向克里姆林宮發出重磅警告，指美國和石油輸出國組織（OPEC）可能聯手向市場大量投放石油，引發類似1980年代的長期低油價周期，甚至重演蘇聯解體的經濟危機。
麥格理調低油價預測
投行麥格理最新發表報告點評一批在港上市石油石化股，並下調油價預測，料今年石油業出現供過於求，不利油價發展，將布蘭特期油目標價由之前的每桶66美元降至65美元。惟與此同時，該行認為油價下跌對煉油股有利，當中繼續睇好中國石油化工(00386)，但睇淡中國海洋石油(00883)及中國石油(00857)。該行重申中石化「跑贏大市」評級，目標價維持5.1元；予中海油及中石油「跑輸大市」評級，惟目標價由8.9元和3.5元，分別調升至10.6元和4元。
平安證券則預期，目前美國商業原油步入積累庫存階段，原油需求基本沒有增量，同時中國汽油產銷數據依然偏弱，預期第二季布蘭特期油價中間價約在70美元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者