美擬向委國石油買家徵關稅 華勢受累

美國總統特朗普近期密集對各項大宗商品開徵關稅，最新又宣布向所有購買委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%的關稅，並會於4月2日生效。分析認為，特朗普的行動之所以被形容為「二次關稅」，因其實際目的是瞄準中國開打，而中國也正正是委內瑞拉主要的石油買家。

不過，與汽車關稅「一手硬一手軟」的取態一樣，在新關稅政策下，特朗普政府仍然對當地能源大企手下留情。事關美國財政部正式批准唯一仍在委內瑞拉的美國石油公司雪佛龍，延長停止在委內瑞拉業務的最後期限，5月27日前可與國營鑽井公司委內瑞拉石油公司業務往來，而美國最初設定雪佛龍結束委內瑞拉業務的最後期限是4月3日。

至於市場認為特朗普正在刻意壓低油價之際，俄羅斯央行近日也向克里姆林宮發出重磅警告，指美國和石油輸出國組織（OPEC）可能聯手向市場大量投放石油，引發類似1980年代的長期低油價周期，甚至重演蘇聯解體的經濟危機。

平安證券則預期，目前美國商業原油步入積累庫存階段，原油需求基本沒有增量，同時中國汽油產銷數據依然偏弱，預期第二季布蘭特期油價中間價約在70美元。