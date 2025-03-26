滙控估港兩年後超瑞士 成最大財管中心

杜指，全球化正經歷重大的重新配置，相信全球增長動力的核心繼續是分散風險，未來會有更多貿易、投資及政治方面的新聯盟組成，料2035年，中國、沙特阿拉伯、阿聯酋和印度的貨運量每年將達到360億美元。

考慮部分交易業務外判 他又提到，內地人工智能（AI）公司DeepSeek出現，成為推動股市估值重估的催化劑，也顯示出內地民企的實力，能夠挑戰西方的科技創新，成為市場的強大催化劑，促使中港股市大幅反彈。

艾橋智則指，全球業務重組令集團未來兩年承擔18億美元費用，主要是關於遣散費，相關決定已經基本完成；目前集團勢頭強勁，預料將15億美元資金重新分配至具增長及優勢領域，日後會在債務與融資，以及中東股權資本市場和併購方面加倍努力。

此外，滙控據報正考慮將其部分交易業務外判，已就將部分固收交易訂單轉給一家外部做市商進行初步討論，計劃料可節省數百萬美元的資訊科技（IT）成本。

下調今年全球經濟預測 受到關稅政策不確定性因素影響，滙豐環球研究將今年全球經濟增長預測由2.7%下調至2.5%，而明年增長預測則由2.6%調高至2.7%；另預計全球出口增長將由去年的2.9%，放緩至2025及2026年的1.3%。

該行將美國今年經濟增長預測由2.2%下調至1.9%，明年預測維持1.8%不變；今年通脹預測維持2.8%不變，明年則由2.7%上調至2.8%；同時將歐洲今年經濟增長預測由0.9%微調至0.8%，明年由1.3%調高至1.6%。至於中國，今年經濟增長預測由4.5%調高至4.8%，明年由4.4%上調至4.5%；今年通脹預測則由0.6%降至0.4%，明年維持0.9%不變；並料內地今、明兩年出口將下跌3.1%及跌3.5%，去年則升5.9%。

香港方面，滙豐料今、明兩年經濟增長預測分別為2%及1.8%，通脹預測均為1.8%；預期今年香港出口將錄零增長，明年則跌2.5%，去年為升4.7%。