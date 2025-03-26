亞洲今年GDP料增4.5%

博鰲：仍屬世界主要引擎 華有力撐東亞經濟 亞洲多國能否穩定過渡未來的風險，當中最大經濟體中國自然備受關注。在海南島舉行的 博鰲亞洲論壇發表了亞洲經濟前景及一體化進程年度報告，承認當前世界經濟增長雖然不確定性增大，但亞洲仍將成為世界經濟的主要引擎，預計今年亞洲加權實際國內生產總值（GDP）增長率將達4.5%，略高於去年的4.4%；當中料中國今年整體相關措施將持續對經濟增長起托舉效應，預計今年經濟增長5%，足以對東亞經濟增長作出有力支撐。

此外，在香港出席滙豐全球投資峰會的芬蘭前總理馬林表示，特朗普的關稅和外交政策都令美國在國際地位的重要性下降，連過往最重要的盟友歐盟地區都被針對，相信中國會趁這個機會，尋求和歐盟有更多合作。

印尼盾創近27年新低 不過，美國挑起的全球貿易戰才剛剛開打，個別本身內部經濟有隱患的東南亞經濟體，金融市場大幅波動，頗有1998年亞洲金融風暴的影子。所講的是印尼盾，過去7個交易日有6日下跌，昨日曾挫近0.5%，兌每美元低見16,546.7，創1998年6月以來的最低位。

今年以來，印尼盾已貶值逾3%，成為新興市場中表現最差的貨幣之一。印尼當局經已祭出多項措施穩匯，但暫時成效不彰。

印尼本次的匯價風波，主要由政策失誤，導致赤字高漲所引發。總統普拉博沃自去年10月上任後，提出通過削減開支和提取國企盈利，尋求為政府增加折合約3,575億港元的收入，以資助學童免費膳食計劃，以及成立新的主權基金；在財政上將印尼的預算赤字推向接近其GDP 3%的法定上限，在民間觸發多個城市出現示威活動。今年以來，印尼股市大幅下跌，2月份進入技術性熊市，估計外國投資者撤資逾20億美元。

印尼央行將印尼盾走弱的主要原因歸咎於全球不確定性，包括特朗普的關稅政策和美國聯儲局可能增強鷹派立場、推動美元和美國國債收益率走強。本月印尼央行維持政策利率不變，近日亦干預外匯即期、國內不可交割遠期外匯和債券市場，以穩定匯率。該央行貨幣管理和資產證券部門主任Fitra Jusdiman稱，正在「大膽而有度」地干預，以確保外匯供求平衡，並維持對國內市場的信心，印尼政府還規定要求商品出口商將其外匯收入留在國內。

大馬抨關稅影響全球 其鄰國馬來西亞的中央銀行則發表報告穩定民心，不開名批評「主要經濟體」的關稅和關鍵政策以及地緣政治發展存在很大的不確定性，或會影響全球增長前景，但預計國內需求將保持強勁，有助於穩定外部風險。該國央行維持財政部去年10月的預測，即GDP今年將增長4.5至5.5%；通脹與核心通脹預測分別為2至3.5%，以及1.5至2.5%。

亞太經濟實質增長