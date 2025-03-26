信德去年虧損擴 3載累蝕逾20億

合營和聯營公司拖累業績

期內，該企經投資物業公平值虧損調整後的虧損按年亦擴大16.74%至2.44億元。去年集團業績多受合營和聯營公司拖累。例如收入貢獻最大的地產業務，期內分部盈利9.17億元，但要分擔合營和聯營公司虧損合共3.25億元，當中聯營公司業績更按年由盈轉虧，蝕8,994.3萬元；又例如其酒店及消閒分部，本身已多蝕1.43倍至1.79億元，還要分擔合營和聯營公司虧損7,134.3萬元，其中合營公司虧損按年上升44.51%。