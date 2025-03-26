信德去年虧損擴 3載累蝕逾20億
何超瓊任行政主席兼董事總經理的信德集團(00242)連續3年業績「見紅」，累計虧損額達20.58億元。公司最新一份業績報告顯示，截至去年12月底止年度錄得股東應佔虧損為8.23億元，按年多蝕21.75%；每股虧損27.3仙，不派息。事實上，過去5年公司從未派息。該股昨日平收，報0.63元。
合營和聯營公司拖累業績
期內，該企經投資物業公平值虧損調整後的虧損按年亦擴大16.74%至2.44億元。去年集團業績多受合營和聯營公司拖累。例如收入貢獻最大的地產業務，期內分部盈利9.17億元，但要分擔合營和聯營公司虧損合共3.25億元，當中聯營公司業績更按年由盈轉虧，蝕8,994.3萬元；又例如其酒店及消閒分部，本身已多蝕1.43倍至1.79億元，還要分擔合營和聯營公司虧損7,134.3萬元，其中合營公司虧損按年上升44.51%。
另外，受撥回遞延稅項資產拖累，公司運輸業務去年錄得分擔虧損817.4萬元。財務方面，在截至去年底，信德手持現金78.1億元，資本與負債比率為25.1%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：