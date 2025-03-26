中國金茂上年轉錄盈利10億

奧園核數師不發表意見

獨立核數師信永中和（香港）對奧園業績報告不發表意見，原因之一是集團在去年底的流動負債超過流動資產約200.02億元。奧園的銀行及其他借款以及優先票據及債券總額約為738.05億元，其中536.62億元將於自報告期末起計未來12個月內到期償還，為持續經營添不確定因素。