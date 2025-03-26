中國金茂上年轉錄盈利10億
期內，公司淨債務與調整後資本比率為67%，按年降6個百分點。另外，整體銷售毛利率為15%，升3個百分點，主要由於城市營運與物業開發分部毛利率增長所致。
至於規模較小的內房商中國奧園(03883)，去年營業額大降64.86%至96.74億元，但扭虧為盈，賺3,503.3萬元，每股盈利0.71分，不派息。本期轉賺，主要因為集團錄得境外債務重組產生的重組收益約261.55億元所致，但部分被預期信貸虧損約16.75億元等所抵銷。
奧園核數師不發表意見
獨立核數師信永中和（香港）對奧園業績報告不發表意見，原因之一是集團在去年底的流動負債超過流動資產約200.02億元。奧園的銀行及其他借款以及優先票據及債券總額約為738.05億元，其中536.62億元將於自報告期末起計未來12個月內到期償還，為持續經營添不確定因素。
此外，綠地香港(00337)發盈利警告，管理層預期去年淨虧損介乎約18億至21億元，按年擴大最多約20%。虧損主要由於受房地產行業下行的影響，導致全年交付房產收益減少和毛利率降低。
金融市場好轉，不少公司趁機會發債以儲「彈藥」。越秀房產信託基金(00405)據報考慮發行3年期約10億元離岸人民幣債券，債券計劃以該基金子公司Moon King Limited作發行主體，滙豐機構信託服務（亞洲）為擔保人。
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