中電信利潤增8% 資本開支預算降一成

集團去年服務收入升3.67%至4,820.33億元，雲計算等「產業數字化」貢獻45%的增長，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）升2.93%至1,408.47億元。

柯瑞文稱，DeepSeek為市場帶來高性能、低成本、輕量化及開源的大模型，對AI發展的機會是前所未見。集團自主研發的一體化智算平台「息壤」於2月已完成國產算力與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配，市場反應非常好。初步估計至今簽約額達6億元，未來有更多AI可以加載至息壤平台。

天翼雲去年收入增速為17%，較2023年的68%放緩。他解釋，天翼雲收入已達千億元規模，有關增長在預計之內，亦符合雲計算行業的發展趨勢。天翼雲正全面向智能雲升級及發展，看好市場對其的需求，相信今年雲計算算力可以保持良好增長。

全年派息加碼11% 中電信宣派末期息每股0.0927元，連同中期息，全年每股派息0.2598元，按年增長11.4%，派息比率達72%，以昨日人民幣匯價和收市價計，往績股息率4.86厘。公司指，2024年起3年內以現金方式分配的利潤將逐步提升至股東應佔利潤75%以上。