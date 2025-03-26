海底撈多賺4% 末息減38%
藍籌內需股海底撈(06862)昨公布去年全年業績，純利按年微升4.64%至47.08億元（人民幣‧下同），惟末期息少派逾38%，每股僅有0.507港元。該企股價昨日跟隨大市向下，收跌2.58%，報16.6港元。
業績公告顯示，海底撈去年收入錄427.54億元，按年升3.13%，其中來自海底撈餐廳經營的收入增加2.88%至403.97億元，主要由於餐廳翻枱率提升，全年計海底撈每日翻枱次數達4.1次。
不過，整體顧客人均消費從2023年的99.1元減少至97.5元，主因菜品消費結構變化。按一、二、三線城市，以及港澳台地區劃分，人均消費金額全部都向下，去年金額分別為104元、96.9元、91.4元和199.7元。
反之，按同店平均每日銷售額計，上述地區全部上升，其中一線城市按年升1.47%至8.94萬元，二線城市、三線及以下城市也升1.21%和6.1%，至8.32萬元和8萬元，另港澳台地區同店平均每日銷售額有17.16萬元，微升1.71%。
特海頤海溢利下滑
餐廳數量方面，截至去年12月底止，海底撈於一線城市的數目有220家，按年淨減12家，二線城市淨減7家，三線及以下城市數目維持在581家，自營海底撈餐廳數量去年淨減19家至1,355家。
反觀兩岸四地以外海底撈餐廳淨增7家至122家，其經營商特海國際(09658)去年生意增13.39%，但成本上漲和受匯兌影響，純利反而倒退15.01%至2,180.1萬美元，不派息。
海底撈供應商頤海國際(01579)昨同樣放榜，全年收入升6.37%至65.39億元，但純利跌13.28%至7.39億元，末期息每股0.4283港元。
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