海底撈多賺4% 末息減38%

業績公告顯示，海底撈去年收入錄427.54億元，按年升3.13%，其中來自海底撈餐廳經營的收入增加2.88%至403.97億元，主要由於餐廳翻枱率提升，全年計海底撈每日翻枱次數達4.1次。

不過，整體顧客人均消費從2023年的99.1元減少至97.5元，主因菜品消費結構變化。按一、二、三線城市，以及港澳台地區劃分，人均消費金額全部都向下，去年金額分別為104元、96.9元、91.4元和199.7元。

反之，按同店平均每日銷售額計，上述地區全部上升，其中一線城市按年升1.47%至8.94萬元，二線城市、三線及以下城市也升1.21%和6.1%，至8.32萬元和8萬元，另港澳台地區同店平均每日銷售額有17.16萬元，微升1.71%。

特海頤海溢利下滑 餐廳數量方面，截至去年12月底止，海底撈於一線城市的數目有220家，按年淨減12家，二線城市淨減7家，三線及以下城市數目維持在581家，自營海底撈餐廳數量去年淨減19家至1,355家。