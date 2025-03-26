萬洲經調整純利飆倍半 派特別息
昨日多隻內地食品股公布去年業績，其中藍籌股萬洲國際(00288)公布，去年生物公允價值調整後純利16.12億美元，按年升1.56倍；每股盈利12.56美仙，擬派末期息每股0.4港元，另派特別息每股0.18港元。
期內公司收入259.41億美元，按年跌1.12%；肉製品及豬肉銷量分別下跌3%及4.9%；但經營利潤按年上升63.42%至24.04億美元。
同業雨潤食品(01068)去年則蝕3,857.3萬元，按年收窄73.87%，不派息。
中糧家佳康轉賺逾5億
此外，中糧家佳康(01610)去年賺5.38億元（人民幣‧下同），較2023年蝕959.7萬元由虧轉盈；不派息。期內，集團營業收入為163.26億元，按年跌5.29%；計及生物資產公允價值調整前的純利為2.59億元，按年增46.26%。集團指，生物資產公允價值調整前的溢利為2.75億元，主要得益於生豬養殖行情改善背景下，養殖業務快速提升出欄，成本按月表現逐月改善，生鮮業務大幅減虧，肉製品和進口業務盈利保持穩定；同時，中糧飼料併入貢獻了利潤。
中國食品年度利潤8.6億
另從事加工、裝瓶及分銷汽水產品及分銷不含氟飲料產品的中國食品(00506)去年賺8.6億元，按年升3.35%；擬派末期息每股0.153元。除白糖採購價格受減產影響而上漲，其他主要原材料採購價格按年下降，整體毛利率37.8%，按年升2.6個百分點；經調整除息稅折舊和攤銷前（EBITDA）盈利按年增4.4%至27.22億元；經調整除息稅前盈利（EBIT）增6.2%至18.66億元。
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