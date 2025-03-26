華傳補貼服務業谷消費

外媒引述中國官員消息報道，中央對服務業補貼計劃的討論非常認真，決策者的反應亦積極。如果今年上半年消費不及預期，服務業可能會成為消費品「以舊換新」計劃的補充，惟未有披露潛在計劃的規模。

內地去年9月推出新一輪消費品「以舊換新」，今年補貼規模更翻倍至3,000億元（人民幣‧下同），並擴大覆蓋產品種類，但經濟刺激作用仍有限，上月中國消費者物價指數（CPI）按年跌0.7%，反映內需低迷。

恒安少賺近18% 毛利率縮 中央着急地提振內需，從大型內地民生用品公司「麻麻」的業績可見一斑。恒安去年收入跌4.62%至226.69億元，純利降17.92%至22.98億元，末期息維持每股0.7元。

恒安去年毛利率跌1.39個百分點至32.31%。核心業務紙巾產品銷售收入按年下降約2.36%，已較去年上半年跌幅3.06%收窄，但全年錄約2.44億元分部虧損。年內高端紙巾銷售佔比持續提升，紙巾產品銷量錄低單位數增長。

行政總裁許清流解釋，紙巾虧損主要是去年第二季木漿價格大幅上升，但「不能一下子加價」，加上市場競爭激烈，強調「不是我們不努力」，甚至已經「虧錢在賣」，促銷費用增加逾10%，但去年下半年收入仍少過上半年。

不過，他指出，中央政府已明確不要「內捲式」競爭，相信市場競爭不會惡化，而「天底下沒有一直虧損的生意」，業務虧損不會長期持續，惟坦言盈利短期會受壓，又預期市場的價格戰仍會持續一段時間，直至市場出現一定整合。

許氏提到，木漿價格去年第四季已有所回調，近日上游供應商表示希望漲價，但下游客戶並不接受，目前處於膠着狀態，預期在各地木漿供應及需求維持穩定的情況下，今年價格大致平穩，未來會透過控制促銷費用，持續提升高端產品佔比及提高銷售表現。

農夫山泉飲用水收入插21% 農夫山泉董事長鍾睒睒亦對「內捲」深惡痛絕。該企去年即使純利及收入沒有下跌，但增幅不足1%，分別按年升0.36%及0.53%，較2023年增幅42.19%及28.36%大大降低，主業包裝飲用水收入更瀉21.27%至159.52億元。

單計下半年，該企總收入與純利按年跌約6.6%，包裝飲用水收入按年跌幅擴至24.42%，連茶飲收入按年增長也降至僅12.77%。該企末期息每股0.76元。

許清流（中）稱，恒安紙巾虧損主要由於去年第二季木漿價格大升。 部分內需股2024年業績一覽 恒安股價近月走勢