聯儲前官員布雷納德估美有減息空間

隨着美國經濟衰退的憂慮加劇，市場期望聯儲局會在未來減息以支撐經濟增長。聯儲局前副主席、曾經擔任白宮國家經濟委員會主任的布雷納德（Lael Brainard）表示，在美國實施關稅措施之前，聯儲局已經累計減息一厘，為往後的不確定性提供緩衝，相信當局會繼續觀察數據，而她個人估計未來仍然有減息空間。

莊家料美衰退機率43% 布雷納德出席活動時稱，面對經濟前景不確定，包括政府關稅、移民和減稅政策，認為聯儲局觀望的取態是正確策略。據過去經驗，聯儲局給市場行動遲緩的感覺，相信是由於當局需時驗證經濟數據表現是否存在偏差。她解釋，當局可能認為關稅帶來的通脹壓力只屬暫時性，即使消費者信心調查反映民眾對長期通脹預期大幅上升，但亦不會只看一、兩個月數據而作政策決定。

德意志銀行最新一項調查顯示，市場如今預期美國在未來12個月內經濟衰退的機率達到43%，並估計特朗普的貿易政策會更強硬，對歐洲的關稅可能落在18%左右。該調查3月17至20日進行，訪問約400名市場莊家。

道指高開 新屋銷售遜 美股3大指數於周二早段反覆靠穩，道指曾升113點，報42,696點；標指升12點，報5,779點；納指升92點，報18,281點。另外，美國2月新屋銷售按月增長1.8%，至以年率計67.6萬間，遜預期；3月諮商會消費者信心指數報92.9，低過預期。

高盛引述聯儲局數據指出，截至2024年底，外國投資者持有價值16.5萬億美元的美國股票，佔美國股票的18%，這是有紀錄以來的最高份額，該比例亦顯著地高於2000年的8%和上世紀50年代的2%。該行預計，外國投資者或會在今年繼續購買美國股票，涉及價值約3,000億美元，儘管購買速度比去年略有放緩，但美國股票的長期需求依然存在。