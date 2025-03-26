特斯拉歐銷量插40% 伍德仍料股價衝2600關

自美國總統特朗普重新入主白宮後，作為其「頭號支持者」的馬斯克（Elon Musk）亦積極投身政治。馬斯克的主要財富來源——電動車公司特斯拉（Tesla）股價大幅下跌，部分原因在於美國、歐洲民眾把對馬斯克的不滿投射至該公司。不過，有「科技女股神」之稱的著名基金經理伍德（Cathie Wood）卻大膽預測，未來5年Tesla股價會升至2,600美元，幾乎相當於目前股價的10倍。

自駕的士業務潛力大 方舟投資（Ark Investment）行政總裁伍德稱，在未來5年內，Tesla的自動駕駛的士業務，將貢獻公司股票價值的90%；這甚至未考慮到該公司於人形機械人領域的發展。換言之，她認為自動化業務才是Tesla未來的主要增長引擎，而不是目前已經成熟的電動車業務。

由於馬斯克本人面臨政治阻力，Tesla在包括歐洲和中國在內的主要市場銷售和交付量大幅下降；在美國國內的表現也相當疲弱。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，Tesla 2月在歐洲登記的新車數量為16,888輛，較去年同期下降40.07%；至於同期歐洲電動車註冊量則按年上升26.07%，達到164,646輛，反映Tesla表現明顯跑輸其他電動車公司。

伍德續表示︰「單從電動車的角度來看，Tesla和比亞迪都處於領先地位。但如果再考慮到自動駕駛的士業務，顯然比亞迪還沒有抓住這一機遇，至少目前還沒有。」