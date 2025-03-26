招行全年純利1483億 投資收益升

去季淨利息收入回揚 然而，大市回暖加上險資近期不斷「舉牌」增持，招行股價節節上升，以昨日人民幣匯價及收市價計算，往績股息率僅4.43厘。

招行上季業績顯著改善，撥備前經營溢利按年升13.77%，其他淨收入飆51.13%居功至偉。招行解釋其他淨收入去年激增35.14%時提到「債券投資收益增加」。

內地減息導致銀行叫苦連天，招行上季亦見淨息差進一步跌至1.94%，貸款的年化收益率按年跌38點子至僅3.7厘，但拜連番減存息等努力所賜，上季存款年化成本率降24點子至1.4%，利息支出跌幅比起利息收入跌幅，成功讓淨利息收入按年轉升3.04%。

招行去年手續費和佣金淨收入瀉14.28%，跌幅重災區為財富管理和銀行卡手續費。然而，上季按年跌幅縮至4.03%，加上買債賺錢和存款成本壓力減輕，招行上季按年多賺7.62%至352.07億元。

招行去年指引貸款增長約8%，實際僅得5.8%，但今年指引仍是「7至8%」。資產質素方面，招行去年底不良貸款率按年持平在0.95%，儘管建築業公司貸款不良餘額和不良率「雙升」，但房地產公司的不良貸款「雙降」，不良率降至4.95%。

然而，零售貸款不良率升至0.96%，其中信用卡維持在1.75%，樓按餘額止跌回升，但不良餘額增加，其不良率仍升至0.48%。

在岸人幣逾兩周最弱 中國人民銀行昨開展3,779億元的7天期逆回購操作，儘管公告刪去「為保持銀行體系流動性充裕」引起關注，但對沖到期量後仍淨投放1,046億元。在岸人民幣兌每美元昨低收120點子，報7.264，創逾兩周低，交易員相信與市場憂慮美國下周便祭出對等關稅有關。