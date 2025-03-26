快手去年收入僅增11% 上市後最慢

單看上季，快手上季按年增速降至8.66%，錄353.84億元，其中直播收入續拖後腿，按年跌2.01%至98.46億元，所幸人工智能（AI）技術的加持下，網上營銷服務收入升13.27%至206.2億元。

上季經調整多賺7% 以電商為主的其他服務收入上季亦升14.1%至49.18億元，原因包括總電商GMV（商品交易額）按年升14.4%。集團季內經調整純利錄47.01億元，按年增速放緩至7.77%。

公司稱「致力成為領先的AI驅動的內容平台」，上季推出獨立的「可靈AI」應用程式（App）供人生成及編輯視頻及圖片，用戶迅速增長，自開始貨幣化至今年2月，累計收入超過一億元。

快手續不派息，但稱由於已經扭虧為盈，拓展生態系統及研發有經營現金流支撐，且價值合理、具協同效應的優質收購或投資目標不多，所以把4年上市所得款項部分改撥作營運資金及一般企業用途，其中包括回購股份。