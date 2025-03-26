阿里：數據中心供過於求 AI投資現泡沫

他指，一些項目未有綁定用戶便開始集資，如此投機開始使他擔心。儘管AI相關投資不會削減，市場對AI應用前景的熱情亦無減退，但動輒花數以十億美元建設數據中心，「我仍然對美國AI投資的規模感到震驚。」

滬產業轉型基金涉千億 剛好投行高盛發表報告，把2025年和2026年全球機架級AI伺服器出貨量分別下調38.7%及13.6%，到1.9萬部和5.7萬部，原因除了關稅對產能部署的擾亂、產品複雜程度增加產量上升的難度，就是DeepSeek之類更高效AI模型的面世令算力需求存疑。

另外，上海昨日舉辦全球投資促進大會，不但宣布21個包括高端智能裝備等的重點產業項目落戶，並推出兩個各500億元人民幣的產業轉型升級基金，一個主打國有資本引領社會資本併購，一個直接支援汽車和新材料等先進製造業。