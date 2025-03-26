藍籌抽水潮 累港股回調
恒指插561三周低 138億北水撈底 小米成交破頂
小米集團(01810)日前宣布配股抽水逾400億元，隨即殺市場一個措手不及，並引發港股昨日出現調整，收市急挫561點或2.34%，報23,344點，創3星期以來收市新低！要留意，由於配股上板，昨日小米的成交急升至717億元的紀錄新高，而整體大市成交按日也增加逾22%至約2,852億元，其中「北水」單日淨流入有138億元，是3月12日之後最勁，多少反映資金又再趁港股調整撈貨。
除了恒生指數，科技指數也回吐至一個半月低位，收跌219點或3.82%，報5,517點，且30隻科指成分股均全線下挫，當中包括小米。小米股價周二曾觸及53.25元的配股價，收跌6.31%，報53.4元。該企昨日正式發公告，披露發行8億股B類股份，集資426億元。連同另一藍籌車企比亞迪股份(01211)本月初的配股行動，即不足一個月內港股再有大藍籌進行配股集資活動，兩者合共「抽水」逾850億元。
舜宇冧一成 比電瀉9%
投行花旗認為，小米配股涉及股權稀釋問題，估計短期股價或有壓力，惟融資對集團長期發展或具積極作用，有助降低槓桿率、支持人工智能（AI）相關研發、擴大電動車產能。麥格理則稱接受配股帶來的股權稀釋問題，並予小米為首選股份名單，評級「買入」，目標價66.75元。
至於近期港股由內地AI大模型DeepSeek帶起的熱潮稍為降溫，滙豐控股(00005)亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建稱，DeepSeek崛起吸引大量資金流入香港，又指國際與內地投資者都在押注中國科技行業，今年股市反彈反映投資者對香港股市的信心。他認為，由於不少優秀企業正接受風險投資和私募股權投資，相信這些公司會通過本港新股市場作為退出投資的選擇。
提起科技行業，有「港版淡馬錫」之稱的港投公司對此亦涉足不少項目。本港財金官員提及，港投公司最新投資的項目約有100個，形容是「以一份資金帶動4份私營市場的資金投資」。
新股方面，上海上市的南山鋁業分拆的南山鋁業國際(02610)昨首日掛牌，收跌5.07%，報25.25元。車用電池「一哥」寧德時代來港上市則獲中國證監會備案。
強積金年內回報料4.8%
另積金評級表示，打工仔強積金有望連續第3個月實現正回報，投資回報約0.75%，人均賺1,100元，若然3月最後一周環球金融市場表現保持平穩，強積金年初至今估計升約4.87%，是自強積金推出以來第四佳的第一季回報，人均賺約12,100元。積金評級又稱，首季計，中港和美股基金回報差距是歷來最大，中港股票基金年初至今回報率約17.47%，反之美國股票基金首季跌4.06%。
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