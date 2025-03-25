智能生態華領先 無限商機蓄勢發

在美國特朗普政府瘋狂揮動關稅大棒下，各地都在設法應對相關風險，除了調整產業鏈、增加美國投資滿足白宮要求外，長遠亦設法增加非美經貿比例，以分散美國風險，盡量減低對經濟的衝擊。如今市場大致已消化關稅影響，未來的日子要突圍，得靠創新科技發展，中國在構建智能生態方面領先全球，外資都覬覦進入中國市場，分享新經濟發展機遇。美國愈是搞關門主義，中國得加大對外開放力度，人棄我取，打好「智能化」一役，無限商機在後頭。

說中國在構建智能生態方面有優勢，並非虛言。首先，中國既發展出全球最先進的物聯網，也憑着體制優勢，促進公私互聯的大數據，滿足智能生態下所需的兩個重要配套。其次是中國5G手機滲透率逾八成，新能源車滲透率逾五成，在終端應用智能生態上，車機互聯條件成熟，環顧全球首3大經濟體，中國在這方面發展明顯領先。

展望未來，中國汽車工業與消費電子產業會更快速更高度融合，不論是手機企業投入造車，抑或汽車企業投入做手機，目標都是創造更好的用戶體驗，通過產業的協同優化升級，為「中國製造2025」寫下好成績，也為「中國製造」在數碼化與智能化時代發展更上層樓！

中美在科技戰鬥得火熱，在高端晶片方面，中美確實存在差距。不過，今年初中國初創推出的DeepSeek大模型，高性價比和開源模式，顛覆世界對人工智能（AI）的認知，並將AI發展推向高端高資本及低成本普惠兩大方向。DeepSeek迅速融入手機、晶片、智能家居、汽車、醫療等眾多企業和行業服務，大大降低消費者使用AI的門檻，也為國際間更多AI科研和應用探索創造更有利的條件。

故日本第一大車企放下身段，來中國建獨資電動車廠，德國大型車廠與中國戰略科企就開發智能應用生態合作，更多美國頂尖大學畢業生有意來華參與AI初創發展，變相是對中國科技發展的肯定。中國研發的AI大模型，是依據中國的實境自主發展，並開放匯聚各方力量改進，實現創新、共享、再創新的良性循環，不用看美國面色，亦不受美國掣肘。

中國科企正全速構建智能生態鏈體系，掌握產品的控制中樞和電商平台，集設備操控、電商營銷、眾籌平台、場景分享等於一身的智能生活解決方案。若中國成功，將為全球提供應用案例，與中國條件相近的亞洲諸地尤其得益，區內可共同推動構建開放協同的AI生態圈，促進新經濟發展，屆時也能為中國的服務貿易開創新天地。

特朗普政府靠關上大門來應對挑戰，最終會在這場科技競賽失利。畢竟智能生態得建基於人，集合數據，配合低成本高效運算，和開放適配各行業，發揮最大效益。美國靠高資本開支「燒錢」，拒絕交流分享，封鎖關門的做法，在當今應用大數據的智能化趨勢下，實屬下下之策，也變相是讓賽。難怪3年多前已有美國國防部前官員高聲疾呼，指中國已在AI戰擊敗美國，如今看來確有先見之明。