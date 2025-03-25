宏觀剖析：息差倘擴闊 經濟恐轉差

當前信貸息差已處於歷來罕見低位，截至2月底，高收益債券指數對美國國債的期權調整息差為2.56厘，這一水平在歷史上僅出現過寥寥數次：2007年5月全球金融危機爆發前夕；2021年7月曾短暫觸及；以及自2024年11月以來不時出現。在20世紀90年代末，即2000年代初互聯網泡沫引發經濟衰退之前，息差也曾接近但還未收窄到當前水平。

對投資者而言，息差收窄意味着潛在回報可能不對稱，即下行風險大於上行空間。假設息差維持不變，高收益債券投資者的回報率為美國國債孳息率加上2.56厘的溢價。一旦息差擴大，高收益債券的表現可能會顯著遜於美國國債。事實上，在歷次經濟衰退期間，息差曾經擴大到10至18%區間，導致13至35%不等的顯著回調。

是甚麼導致當前信貸息差如此狹窄？又有哪些因素可能致其擴大？一種解釋是，美國經歷了一段名義國內生產總值（GDP）極速增長的特殊時期。經通脹調整後的實際GDP廣受關注，而極少人關注名義GDP。

名義GDP之所以成為理解信貸息差的關鍵指標，是因為它反映了經濟體系中可用於償還公共和私人債務的現金存量。名義GDP增速加快意味着可用於支付債券息票和本金的現金更為充裕。

名義GDP增速左右息差 在後疫情時代，美國經濟不僅實現強勁的實際增長，還經歷異常高企的通脹，通脹率在2022年一度高達9%以上，目前仍維持在3%左右。通脹加重消費者的生活負擔。但對債務人而言，通脹至少在短期內可能是有益的，因為無論公共還是私營部門，所有借款人都可以用貶值後的貨幣來償還原有債務。當名義GDP快速增長時，用於償債的資金供應充足。

不過，一旦名義GDP增速放緩，息差可能會大幅擴大。例如，在互聯網泡沫破裂引發的經濟衰退期間，美國名義GDP增速從5至7%，放緩到2至2.5%，這足以推動高收益債券相對於美國國債的期權調整息差從1990年代末的不足3厘，飆升至2002年約10厘。

全球金融危機期間的情況則更為嚴峻。名義GDP增速從2003至2006年間的5至7%驟降至2009年的負3%，高收益債券息差隨之飆升，較美國國債高出18%，即使美國國債價格大幅上漲，仍導致高收益債券投資者遭受高達35%損失。類似地，在疫情初期，名義GDP按年一度收縮7%，同時息差大幅走闊。

關注就業報告判斷後市 由於名義GDP數據僅在季度結束後才會公布，這可能給投資者的決策帶來挑戰。此外，信貸產品投資者通常會略微提前預判實際GDP和名義GDP的變化趨勢。信貸息差擴大實際上可能會引發經濟下行，因為這會使企業融資管道受阻，進而迫使其通過推遲投資、削減開支和裁員等方式來應對不斷惡化的財務狀況。從這一角度來看，當前信貸息差的收窄趨勢，可能預示着未來數月將保持穩定的經濟增長。

如需更高頻地追蹤名義GDP走勢，投資者可以關注每月發布的美國就業報告。通常市場關注的是該報告各項構成指標，如非農就業數據按月變動、平均每小時收入按年變動，以及總工作時數。然而，從概念上講，將這些指標統一轉換為按年百分比變化，並將其串聯起來計算總勞動收入更具分析意義。如果就業人數下滑、薪資增速放緩或工時減少等任何組合因素，導致總勞動收入增速跌破當前5%的水平，則可能預示着信貸息差即將擴大。

信用卡汽車貸款逾期率高 此外，值得關注其他類型貸款的違約情況。例如，在全球金融危機爆發前，信用卡和汽車貸款的違約率早已開始攀升，遠早於信貸息差最終擴大的時點。當前，美國信用卡90天以上逾期率已攀升至2011年以來的最高水平，汽車貸款90天以上逾期率也創下2010年以來的新高。這種現象可能預示着消費支出即將放緩，繼而導致名義GDP增速下滑，並最終引發高收益債券息差擴大。事實上，美國1月份零售銷售額較市場共識預期低約1%，表現令人意外。

儘管如此，家庭方面的各項指標並非都令人擔憂。儘管自2021年底以來，抵押貸款逾期率持續小幅攀升，但依然處於極低水平。商業貸款（主要面向個體經營者）的違約率同樣保持在低位，近幾個季度僅小幅上升。

最後，還需關注快速演變的公共政策環境。隨着經濟正在適應聯邦支出的變化、就業水平的調整及關稅政策的影響，投資者在管理投資組合風險時需要密切追蹤就業、消費支出和貸款違約等關鍵指標。

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