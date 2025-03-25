二手低價：元朗好順意輸百萬 朗城滙入伙後新低

近期二手住宅市場成交集中為細價樓，部分業主繼續要蝕讓吸客。元朗好順意大廈兩房單位，減價至340萬元成交，原業主持貨逾3年，帳面蝕100萬元離場。

中原王勤學表示，上述為B座高層5室，實用面積約283方呎，減價10萬元沽出，成交呎價約12,014元。原業主2021年底以440萬元購入，帳面貶值約22.7%。是次做價重上「3球」，較一個月前同類型單位賣高60萬元。

內地家長客345萬購康德 他又指，同區朗城滙3座中層D室一房戶，實用面積約322方呎，減價53萬元，以475萬元轉手，為屋苑入伙後新低價，呎價約14,752元；原業主持貨約7年帳蝕79.5萬元，貶值約14.3%。元朗過去周末錄約19宗二手買賣，創逾兩年同期新高。

屯門二手市場連錄400萬元以下買賣，成交只須付100元物業印花稅。祥益袁思賢稱，康德花園3座中層F室兩房戶，實用面積約363方呎，內地家長客考慮屋苑鄰近子女上學地點，一筆過以345萬元購入，呎價約9,504元，高於市價，單位2017年購入，帳面跌價約15.9%。

該行古文彬表示，同區居屋兆康苑A座高層1室，實用面積約534方呎，三房有裝修，於已補價自由市場累減32萬元，外區換樓客以388萬元承接，呎價約7,266元，約3年帳面跌價約28.8%。

此外，該區大興花園2期一個中層兩房戶，累劈180萬元，終以370萬元成交，呎價約8,277元。新屯門中心6座中層B室，售價399.8萬元，呎價約8,654元。

新界東二手屋苑亦錄損手。世紀21奇豐吳元利稱，沙田濱景花園3座低層F室，放盤約3個月累減62萬元，以478萬元成交，呎價約12,132元，原業主於2020年購入，帳蝕147萬元。

海栢518萬易手 貶23% 該行蔡蓓指，馬鞍山海栢花園3座低層H室兩房戶，叫價560萬元，放盤約3個月，以518萬元易手，呎價約12,573元，單位約5年樓價帳面蒸發約23.6%。美聯黃國輝稱，大埔白石角天賦海灣19座中層A室三房戶以920萬元沽，呎價約9,321元，原業主持貨約12年帳蝕208.2萬元。