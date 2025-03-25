新盤趁旺搶攻吸客
上然2期加推69伙 文曜特色戶短期招標
住宅新盤市場氣氛繼續熱鬧，萬科香港旗下大埔上然第2期，密密部署新一輪銷售，昨日加推價單2號，提供69伙，折實平均呎價約11,714元，近半數單位折實價低於「4球」。同時，豪宅市場醞釀一輪搶客戰，建灝地產的馬頭角聯合道文曜，計劃短期內推出頂層特色單位招標，售價有望挑戰項目新高。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然第2期的價單2號，相比首張屬原價加推，因應坐向及景觀而有所調整。今批單位涵蓋34伙一房戶及35伙兩房戶，實用面積302至474方呎，折實價321萬至698.5萬元，折實呎價約9,907至14,830元。售價及呎價最低均為第7座2樓D1室一房戶，實用面積324方呎。
由於該批單位不設三房大戶，故未有提供「1家1付款計劃」。資料顯示，該期數項目已公布兩張價單，共涉206伙。
朗天峰再沽兩單位
此外，恒基地產(00012)牽頭的馬頭角南首，本周五先到先得發售8伙，包括3伙開放式戶及5伙一房戶，實用面積200至263方呎，折實售價399.74萬至581.62萬元，折實呎價約19,987至約22,199元。
新世界發展(00017)的北角皇都，昨日獲大手客斥資近1,400萬元購入兩伙，包括25樓B9室一房戶，成交價692.4萬元，呎價約20,187元。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜最新曝光的單位為30樓A室，位處「總統樓層」，斥資約1,600萬元打造，附連裝修及家具，實用面積2,183方呎，採四套房間隔，享有開揚市景。售價會參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶，呎價約4萬至4.5萬元。
他續指，上述單位買家可獲贈兩個車位，每個價值約250萬元。單位客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系梳化及8人圓形餐桌，並外連私人平台，以摺疊式趟門分隔，可眺望維港上空景致。偏廳布置成品酒區，廚房附送多項家電。
海璇II四房售5438萬
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第2A期，首批12伙明日起招標發售。同系北角海璇II昨日招標售出第1座8樓A室，為實用面積1,484方呎四房戶，連一個車位成交價5,438萬元，呎價約36,644元。
恒地等6大發展商合作的啟德天瀧，都招標售出兩伙海景戶，月內累沽8伙，共套現約2.8億元。包括第5座12樓A室四房戶，實用面積1,382方呎，以4,981萬元沽出，呎價約36,042元。
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