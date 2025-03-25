簡訊一覽
●聯邦制藥(03933)披露，已與諾和諾德訂立獨家許可協定，諾和諾德將獲得治療肥胖、2型糖尿病等疾病的UBT251全球（不包括中港澳台）開發、製造和商業化的權利。
●佳華百貨(00602)料去年可能錄虧損介乎5,400萬至5,800萬元（人民幣‧下同），較2023年虧損約1.52億元有所收窄。
●激成投資(00184)去年賺2.55億元，按年升16.47%；派末期息每股7仙。
●興證國際(06058)去年賺1.08億元，按年大增98.09%；派末期息每股一仙。
●浙江滬杭甬(00576)去年賺55.01億元（人民幣‧下同），按年升5.32%；擬派息每股38.5分。該股股價昨日收報6.18港元，升5.28%。
●中油燃氣(00603)去年賺1.8億元，較2023年蝕2.32億元轉虧為盈；不派息。
●越疆科技(02432)去年蝕9,536.3萬元人民幣，按年減少7.66%；不派息。
●科笛集團(02487)去年蝕4.33億元（人民幣‧下同），較2023年蝕19.63億元大幅收窄；不派息。
●新加坡主權基金GIC於上周四在場內減持中遠海能(01138)263萬股，每股均價7.01元，持股量由5.18%降至4.97%。
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