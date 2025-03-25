日綜合PMI 5個月首縮

日本3月綜合、服務業和製造業採購經理指數（PMI）初值均有所回落。由標普及au Jibun銀行聯合編製的3月綜合PMI初值，由2月終值的52降至48.5，是5個月來首度萎縮，同時服務業PMI也由53.7降至49.5，製造業PMI由2月的49跌至48.3，是連續第9個月處於50的盛衰分界線之下。

調查又顯示，製造業中生產與新訂單的分項指數均出現收縮，導致企業減少採購活動並削減庫存。不過企業連續4個月增加員工人數。此外，當地通脹壓力依然明顯，投入價格和產出費用指數均遠高於長期水平。

至於日本央行上周一如預期維持息率不變，行長植田和男最新轉軚「放鷹」稱，如果日本實現2%通脹目標，將調整貨幣寬鬆程度，強調央行目前正逐漸減少長期國債持有量，政策目標是實現價格穩定，不會受財政狀況的干擾。

另邊廂，日央行副行長內田真一也與植田和男口徑一致，指出一旦央行對經濟和物價的預期實現，央行將會繼續調高利率，重申將繼續關注國內外的經濟和金融市場形勢。

日圓兌每美元昨變動不大，在149水平上落，折合每百日圓兌港元在曾見5.21算。日經平均指數連跌3日，並以全日低位收市，收報37,608點，跌68點或0.18%。

轉看亞太區澳洲的經濟數據，標普環球昨公布經季調後，3月製造業PMI初值由前值50.4升至52.6，創29個月高，服務業PMI初值由前值50.8升至51.2，創兩個月高。

星洲2月通脹放緩 澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）將於今日公布預算案，此前他作出警告，新任美國特朗普政府的政策將會對全球經濟產生劇烈影響。查默斯又表示，雖然澳洲面臨全球經濟放緩壓力，但隨着央行上月展開減息，經濟正迎來轉捩點，因通脹已在降低，實際工資已見上升，經濟增長亦處於穩步回升的勢頭。

另新加坡統計局公布的2月消費物價指數（CPI），按年升幅由1月的1.2%放緩至0.9%，低於市場預期的升1%。期內剔除私人交通費用和住宿成本的核心CPI按年上升0.6%，低於1月的0.8%，創2021年6月以來的最低水平。