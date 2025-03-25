歐製造業改善 產出復擴張

歐盟和德國加大對基建和軍事的支出，提振了歐洲企業對製造業的投資信心。然而，在美國的關稅政策、地緣政治問題下，服務業仍未能全面看好。漢堡商業銀行（HCOB）的歐元區製造業採購經理指數（PMI）從2月的47.6改善至本月的48.7，且勝市場預期的48。消息公布後，歐元兌美元曾上漲0.23%，至1.084；兌港元曾報8.4291。

同期歐元區服務業PMI下降0.2個百分點至50.4，低於預期的51。綜合PMI升0.2個百分點至50.4，兩者都在50以上的擴張區間。當中製造業產出指數升至50.7，為兩年以來首次走出50以下的收縮區間，為當地工業及經濟回復帶來曙光。

德升至31個月最高 事實上，歐元區兩大經濟體德國和法國的PMI也出現相似趨勢。德國製造業PMI由2月份的46.5升至本月的48.3，超出市場預期的47.7，也升至31個月來的最高點。惟服務業PMI降0.9個百分點至50.2的4個月低位，但險守擴張區50以上。綜合PMI升0.4個百分點至50.9，為10個月來最高。

法國3月製造業PMI升至26個月新高的48.9，也顯著高於預期的46.1。服務業PMI由2月的45.3升至46.6，綜合PMI升1.9個百分點至47，雖然全部都處於50以下的收縮區，但三者都勝市場預期。

分析指出，雖然歐元區和德國最新的服務業投資前景仍然不濟，但相關的價格和成本壓力正在緩減。歐洲央行執行委員會成員Piero Cipollone亦預期，通脹目標可能比最後的預測更早實現，當前條件可能使政策進一步寬鬆。

英國服務業超預期 相對地，英國製造業PMI在3月份意外下降2.3個百分點至44.6，為17個月最低，市場原預期會報46.4。相反服務業PMI顯著升2.2個百分點至7個月高位的53.2，超出預期的50.9。英鎊兌美元在數據公布後，維持在1.265附近；兌港元曾報10.0747。分析員指出，英國服務業數據主要由倫敦股市做好所帶動，不過，日前英國政府帶頭裁員，且明言要削減支出，都令短期經濟難以看好。