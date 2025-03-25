OpenAI及Meta傳與信實洽拓AI

美國人工智能（AI）開發公司OpenAI與Facebook母公司Meta Platforms據報分別與印度最大集團信實工業（Reliance Industries）洽商，與後者旗下電訊分支Reliance Jio在當地合夥拓展AI業務機會。

據外媒報道，OpenAI願意向Reliance Jio僱員提供ChatGPT折扣月費計劃，不用該等用戶支付每月20美元費用，但消息沒提及OpenAI是否願意給予同等折扣予信實集團僱員。

另外，信實也與OpenAI向企提客戶以應用程式開發介面（API）模式提供ChatGPT的可能性，並討論使用前者在當地的數據中心，運算後者的AI模型等事宜。同時，信實與Meta討論在當地運算其AI模型的可能性。目前，信實在印度的數據中心是全球最大。

群核科技擬港上市籌15億 中港方面，被稱為「杭州六小龍」之一、與深度求索（DeepSeek）及遊戲科學等齊名的群核科技（Manycore Tech）於上月中向聯交所提交主板上市申請，聯席保薦人為摩根大通及建銀國際，據報計劃通過在港上市集資兩億美元（約15.6億港元）。

初步招股資料顯示，按2023年的收入計，群核是中國最大的空間設計行業軟件提供商，產品矩陣包括空間設計軟件「酷家樂」、「Coohom」及空間智能解決方案「群核空間智能平台」。截至去年9月底止首3季公司錄收入5.53億元（人民幣‧下同），按年增長13.8%；期內虧損4.22億元，較2023年同期虧損4.89億元收窄。