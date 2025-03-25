螞蟻傳國產芯練AI

據了解，螞蟻仍有採用英偉達（Nvidia）的GPU（顯示卡）開發AI，惟近期加碼使用它的替代品，如費盡心思挑戰英偉達的超微半導體（AMD）。

然而，AMD畢竟也受美國政府的管轄，國產AI晶片遂不可或缺，市傳螞蟻這輪訓練的成效與英偉達「H800」晶片相當。華府2022年把「H100」晶片列入對華出口管制，英偉達降低其性能專供中國，成為「H800」，但這款「閹割版」GPU現在也是違禁品。

採MoE方案訓練大模型 至於如何降本，據報螞蟻採用了「混合專家模型」（Mixture of Experts，MoE）方案去訓練大模型，這也是DeepSeek號稱能夠「刀仔鋸大樹」的做法。扼要來說，MoE把任務分派給專精某個領域的「專家模型」，就像一家中餐廳的廚房（大模型）分別有人做點心和小菜，而負責「派差」的技術叫「門控機制」（Gating Mechanism），也是個AI模型。

MoE始於一篇1991年的論文，一家位列「美股七雄」的科企早在2021年也用過MoE開發大模型，xAI上月出爐的Grok 3相信也有用MoE，螞蟻的突破在於不像這些公司採取最頂尖的GPU也能運行MoE。消息指，螞蟻打算基於上述突破改進「百靈輕量版」（Ling-Lite）和「百靈增強版」（Ling-Plus）大模型，繼而開發金融和醫療保健上的AI應用。

螞蟻用國產AI晶片，歸根究柢是因為美國近年封鎖中國獲取半導體技術的措施持續「加辣」。新加坡早前以欺詐罪起訴3人，市傳就是因為他們把英偉達晶片賣給DeepSeek，其鄰國馬來西亞的貿易部長賽夫魯阿茲（Zafrul Aziz）向英媒披露，華府向大馬施壓，要求緊盯英偉達高端晶片是否有轉售中國的懷疑。

大馬配合美國圍堵中國 賽夫魯阿茲強調，暫時沒有證據顯示有大馬數據中心所採購的晶片像美方所想般流到中國，已和數碼部部長哥賓星（Gobind Singh Deo）成立工作組收緊當地對數據中心產業的監管，確保英偉達高端晶片就地使用。

半導體愈來愈像軍火，以荷蘭為首的9個歐盟成員國，包括德國、法國、意大利等組成聯盟，推動新版《歐洲晶片法案》，期望今年夏季之前完成基本方案，關鍵是第二輪撥款。分析指，該法案生效以來成效不彰，未能吸引太多尖端晶片的產能，原因是審批過慢。

英偉達仍在中國發大財