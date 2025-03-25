國藥上年少賺22% 料增長有限
藍籌國藥控股(01099)董事長趙炳祥稱，今年內地醫藥政策或持續從嚴，又強調現時中國經濟外部環境不支持集團業績大幅增長。
國藥去年收入按年跌2.02%至5,845.07億元（人民幣‧下同），純利亦跌22.14%至70.49億元。趙指，下跌部分受社會零售表現影響，但藥物收入微增。問到集團去年器械分銷收入為何跌近10%，他指主因受制行業參與者眾多、標準化規範性等因素影響，今年亦會表現謹慎。
總裁連萬勇稱，該企自2009年在香港上市後，一直擔當行業整合者的角色，通過併購打造醫藥分銷、器械分銷、醫藥零售3大板塊，認為集團的網絡分銷到位；雖然不是所有省市地方銷售均表現第一，但會以補短板的手段彌補不足。至於集團是次派末期息每股0.68元人民幣，按年減少逾兩成，集團指一直維持30%派息比率，希望未來派息金額能恢復。
三葉草被要求退預付款
其他藥企消息方面，三葉草生物(02197)宣布，收到全球疫苗免疫聯盟發出日期為今年3月21日的提前一個月書面通知，聲稱其單方面終止預購協議（涉及公司COVID-19候選疫苗的潛在商業供應），以及日期為今年3月21日的索償函，要求三葉草香港退還預付款項2.24億美元。公司拒絕有關退款要求，認為基於預購協議條款，該等要求缺乏依據，並將全力以赴、嚴正有力地維護自身權益。據公司所知，截至公告日期，並無任何有關上述索償要求的法律程序展開。
三葉草昨晨公布要更多時間落實去年業績，批准發布它的董事會會議延至下周一。
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