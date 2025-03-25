國藥上年少賺22% 料增長有限

國藥去年收入按年跌2.02%至5,845.07億元（人民幣‧下同），純利亦跌22.14%至70.49億元。趙指，下跌部分受社會零售表現影響，但藥物收入微增。問到集團去年器械分銷收入為何跌近10%，他指主因受制行業參與者眾多、標準化規範性等因素影響，今年亦會表現謹慎。