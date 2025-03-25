粵海投資年賺31億 港供水收入增
以東江水供應為主業之一的綜合企業粵海投資(00270)公布，去年股東應佔盈利為31.42億元，按年增加0.64%，每股基本盈利48.06仙，擬派末期股息7.27仙，全年合共派息31.24仙，與純利升幅一致。以昨日收市價計，往績股息率約4.96厘。期內，收入按年減少8.94%至185.05億元，主要來自水資源業務的建設服務收入減少。
集團去年剝離主要從事物業發展、投資業務的粵海置地(00124)，年內持續經營業務綜合稅前利潤增加0.9%至72.21億元，主要是由於水資源業務及發電業務維持穩定增長，抵銷受人民幣兌港元匯率下跌1.3%的影響。
主要業務的東深供水項目方面，去年對香港、深圳及東莞的總供水量為20.93億噸，按年減少5.3%；收入減少0.4%至63.6億元。
其中，對港供水收入增加2.4%至51.36億元，對深圳及東莞的供水收入減少10.5%至12.24億元；整個項目稅前利潤為40.2億元，按年增加4.4%。
粵海置地虧損縮43%
另外，同系的粵海置地去年收入飆升74.32%至67.59億元，股東應佔虧損則收窄43.43%至13.82億元，主要受惠去年存貨減值損失有所減少；每股基本虧損80.8仙，不派息。
公司指，收入增加主要是內地地產行業在去年9月迎來止跌回穩的重大轉折，物業銷售總樓面面積較2023年度增加；預計一線城市優質物業有望率先止跌回穩，但整體市場成交回穩仍需視乎宏觀經濟及居民收入復甦情況而定。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：