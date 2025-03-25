粵海投資年賺31億 港供水收入增

主要業務的東深供水項目方面，去年對香港、深圳及東莞的總供水量為20.93億噸，按年減少5.3%；收入減少0.4%至63.6億元。

其中，對港供水收入增加2.4%至51.36億元，對深圳及東莞的供水收入減少10.5%至12.24億元；整個項目稅前利潤為40.2億元，按年增加4.4%。

粵海置地虧損縮43% 另外，同系的粵海置地去年收入飆升74.32%至67.59億元，股東應佔虧損則收窄43.43%至13.82億元，主要受惠去年存貨減值損失有所減少；每股基本虧損80.8仙，不派息。

公司指，收入增加主要是內地地產行業在去年9月迎來止跌回穩的重大轉折，物業銷售總樓面面積較2023年度增加；預計一線城市優質物業有望率先止跌回穩，但整體市場成交回穩仍需視乎宏觀經濟及居民收入復甦情況而定。