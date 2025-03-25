康師傅純利漲19% 派息共66.28分

業績公告顯示，康師傅去年收入錄806.5億元，按年微升0.28%。按各項業務劃分，即食麵收入微跌1.44%至283.06億元，惟分部溢利微升1.82%至20.44億元；飲品方面，去年收入增1.34%至516.15億元，相關溢利更躍升51.05%至25.06億元。

看好食品飲料業發展 整體而言，由於售價改善及原材料價格走低，該企全年毛利率按年提高2.7個百分點至33.1%；即食麵和飲品業務毛利率各升1.6個百分點和3.2個百分點，至28.6%和35.3%。

康師傅表示，今年全球經濟環境複雜多變，但中國經濟增長的核心動力仍然來自內需。就食品飲料行業而言，該企預計可保持穩健增長，同時消費者需求持續升級，對健康、可持續性和性價比的關注度顯著提高，所以具備創新能力、注重營養健康並踐行可持續發展的企業將獲得更多市場機會，邁向高質量發展新階段。

另該企提及，正推進財務數碼化轉型，借助財務共享服務中心的搭建，同時奉行穩健的現金策略，預計將帶來穩定現金淨流入。截至去年底，康師傅銀行存款及現金（含長期定期存款）淨增加12.64億元。