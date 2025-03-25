舜宇利潤飆1.4倍 車載鏡頭出貨億件

去年舜宇收入為382.94億元，按年增20.87%。其中，光學零件和光電產品收入升22.53%和21.09%，至117.08億元和261.56億元；另光學儀器收入跌18.44%至4.29億元。

截至12月底止，公司的光學零件、光電產品和光學儀器營運分部毛利率，分別約31.9%、9%及46.2%，前兩大環節按年升幅同樣是3.5個百分點，而光學儀器的毛利率增幅為5個百分點。至於整體毛利率約18.3%，按年上升約3.8個百分點。

手機鏡頭交付多13% 要留意，舜宇提及去年光電及相關產品的收入來自A客戶和B客戶兩名大客，其中A客戶收入勁升83.04%至60.52億元，反之B客戶收入倒退12.26%至38.86億元。

全年計，舜宇的手機鏡頭出貨量按年多13.1%至13.24億件，另車載鏡頭出貨量首次突破一億件，升12.7%至1.02億件，同時800萬像素車載模組維持全球第一的市場份額。

舜宇光學提及，內地產能過剩引發的內捲式競爭與產業加速整合，會對企業的產品創新、營運效率以及組織韌性提出更高的要求，強調公司會堅持以客戶為中心、推進融合人工智能（AI）的數碼化轉型，從而提升良率、效率和敏捷度。