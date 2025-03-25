星島全年虧損擴 6載累蝕5.1億

公司業績報告內為去年虧損擴大解畫，指出虧損額當中，包含約6,000萬元的物業、廠房及設備之折舊費用；另亦歸因於2023年集團美國子公司獲取美國政府關於2019新冠病毒的「員工留任稅收抵免」之一次性補貼但去年沒有，以及2024年市場環境未如理想對集團綜合收入造成一定程度影響所致。

多項收入倒退 服務挫31% 事實上，按貨品或服務類別分部，該企多項收入都現倒退。其中廣告收入按年跌8.5%至4.97億元，發行收入跌6.1%至1.32億元，內容銷售及新聞服務收入跌6.24%至777.1萬元，電台廣播廣告收入跌3.01%至1,932.1萬元，服務收入更大挫31.6%至620.2萬元等。

以區域市場計，期內中國（包括香港）收入按年跌5.09%至6.13億元；北美跌8.12%至1.5億元；歐洲更大跌27.08%至214萬元。

另外，集團整體毛利按年減少10.91%至2.24億元，毛利率跌1.85個百分點至28.94%。