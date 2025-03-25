融創清盤聆訊延至4‧28

今年初在香港遭提呈清盤的融創中國，曾於2023年完成90億美元境外債務重組，外媒指呈請人代表律師昨明確要求對融創進行清算，原因是融創沒有提供文件證明正在進行其所說的重組。惟考慮到其他債權人反對清算，聆訊獲延期至4月28日，以便融創展示其重組進展。

國際評級機構標普全球評級大中華區企業部主管張積豪認為，儘管房地產市場將穩定下來，但現時行業仍疲弱，並將繼續給工程建築公司和建築材料生產商帶來壓力。更重要是，美國關稅影響將在內地經濟放緩時顯現，內地刺激措施或不足以完全抵銷這些影響，該機構憂慮汽車和零售業銷售可能轉趨低迷。綜合考慮潛在關稅和刺激措施的影響，決定維持今年內地經濟增長4.1%的預測。

大摩估人行下半年才減息 反觀摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強的看法較樂觀，在報告指內地經濟今年開局勝預期，加上穩健的資本支出趨勢，故將今年內地經濟增長預測由4%調高至4.5%，但估計美國關稅及應對性政策對經濟的負面影響，將於第二季浮現。隨着經濟增長放緩及通縮壓力加劇，大摩預期中國人民銀行下半年才會減息。

人行昨收市後公布，3月起中期借貸便利（MLF）將採取固定數量、利率招標等方式開展操作，周二將開展4,500億元的一年期MLF。

內房盈警股昨逆市受壓