美製造業PMI收縮 道指仍高開

美國總統特朗普上任以來揮動關稅大棒，迫使工業返回美國，可是量度製造業擴張或收縮情況的標普全球美國製造業採購經理指數（PMI），在3月報49.8，不單止較2月的52.7顯著收縮，更跌至50盛衰分界線以下，遠遜預期，為自去年底以來再次進入收縮區域，當中製造業產出指數更由2月的54.5，滑落至48.8。

標普指，在調查中，發現企業對經濟前景愈發謹慎，經常會提到對客戶需求和新政府政策方面影響的擔憂，而企業對未來一年業務預期亦跌至2022年10月以來第二低的水平。服務業PMI則上升3.3個百分點至54.3，優於預期。

Tesla股價曾漲逾8% 不過，美股無視PMI結果，3大指數在周一初段顯著上升。標指和納指分別曾升1.51%和1.87%，至5,753點和18,115點，道指曾升1.21%至42,491點。近日被本地和外國民間抵制的特斯拉（Tesla）早段曾升逾8%。

東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，因為特朗普的政策令環球投資風險增加，資產價值的波幅擴大，情況短期內難以消退，例如4月美國會否徵收對等關稅、俄烏戰爭何時停火均會對市場造成影響。

美股全年或先低後高 不過，他相信，關稅及地緣政治問題集中於第二季顯現，而且這些負面因素與美股基本面關係不大，市場對美股的盈利預測並未因此改變，仍預期企業盈利下半年會慢慢上升，部分美股板塊如科技股及醫療護理股，下半年盈利預測升幅更達雙位數。

他續指，即使經濟增長走弱，美國亦可藉進一步減息及啟動減稅來推動經濟，故預計，美股今年會出現先低後高形態，特別會在第三及第四季反彈。

東亞聯豐股票及多元投資部首席投資總監張文健更認為，美國今年不會進入衰退，鑑於人工智能（AI）是長期主題，而且「美股七雄」估值經已重返2017年水平，因此認為美股估值已處於較合理水平，而美股因回報高，估值超出全球股市亦屬正常。

相反，他認為歐洲股市雖然上升，但企業盈利未見有好轉，加上歐股累計已上升15%，未來再上升空間有限。