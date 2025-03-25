恒指彈215 交投2331億減31%

港股反彈，恒生指數昨日收市升215點，扭轉過去兩個交易日的跌勢，但交投轉弱，全日成交金額僅2,331.98億元，較上個交易日少31.24%，南下「北水」繼續錄得淨流入，規模25.32億元。中金認為，在港股「低迷時積極介入，亢奮時適度獲利」，維持恒指23,000至24,000點、「最牛」見25,000點的預測。

中金薦騰訊等17隻股份 恒指高開59點後，大市升勢一度不保，最多跌158點，低見23,531點，但低位有買盤支持，曾揚277點，高見23,967點，重上20天線，但受制24,000點關，最終收報23,905點。國企指數漲108點或1.23%，報8,850點；科技指數升97點或1.72%，報5,736點。

多間龍頭企業業績勝市場符場，但其後股價下跌。中金指，這反映部分資金趁機會獲利了結，認為現時已基本完成由情緒和市場預期主導的「第一階段」修復，如果後續盈利空間打開，可以出現此前英偉達「愈升估值愈低」的情況。

港交所交易所買賣產品主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示，該批新產品將有助拓展香港市場的廣度和深度，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，港交所期待繼續與市場各方持份者緊密合作，為香港迎來更多創新產品。

該批新產品由南方東英發行，18個港元及美元櫃台均有成交。美元櫃台折合以港元計，兩個櫃台全日成交合共達6,964.02萬元。