摩通滙豐削美團目標價

憂擴海外投資增虧損 滙豐發表報告指，美團加強商戶和騎手福利的投資，預期今年核心本地商務盈利將繼續具防守性。然而，由於供應鏈轉型帶來的進一步上升需時，集團擴大海外業務版圖可能會令其虧損擴大。故將其目標價由220元下調至195元，但維持「買入」評級。

摩通預計，美團2025至2027年的每股盈利年複合增長率為20%，又提到其股價經歷預期重置後，在未來一至兩年內仍具有吸引力。中金則謂，考慮到海外投入增加，預計今年新業務虧損將顯著增加，遂下調其今年經調整利潤預測6%，維持「跑贏行業」評級及目標價177元。

早前，美團表示，將會為旗下車手繳納社保。大摩估計，為騎手繳納社保對外賣配送經營利潤及每單位經濟效益影響有限，故維持目標價在200元。美團昨日收報165.7元，跌1.13%。

券商予美團最新目標價