京東燒錢攻港 推買貴就賠等

京東在香港推出京東自營所有商品「買貴就賠」、自營家電「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務，進一步提升香港消費者的購物體驗。楊氏指，優惠暫定至4月底，會視乎情況再延長，香港的商品供應將共享內地庫存，以最大限度發揮京東的物流優勢，目前家電包郵覆蓋的商品相關存貨單位（SKU）以數十萬計。

香港消費者在京東平台上購買自營商品後，一旦發現售價較本地指定平台所售的同款商品高，將可申請補償差價（即「買貴就賠」），每次補償金額上限618元人民幣，每位用戶最多可獲補償4次，限量首一萬名用戶參與。

京東物流公共事務部總監林銳斌指出，京東快遞去年在香港和澳門日均攬派快遞量分別增長24倍和14倍，內地與香港互寄快遞量增長16倍，整體快遞業務量達到雙位數增長，反映香港本土市場龐大的商業機遇。隨着電子商務迅猛發展，公司將進一步提升在香港的營運能力，已聘用超過450名本地員工，未來亦會繼續增聘人手，以滿足業務所需。