小米炒高4% 擬配股籌409億
昨日收市後，市場消息指小米集團(01810)以先舊後新方式配股，每股配股價52.8至54.6元，集資最多409億元。該股昨日收市報57元，升4.2%，成交116.15億元。
傳聘5寶馬前高管
此外，小米據報已聘請最少5名曾任職寶馬的高級管理層，包括經理及資深工程師等，同時繼續在德國慕尼黑招募高級汽車設計師及工程師等人才，顯示集團要在汽車業務大展拳腳，並正積極在歐洲這個傳統汽車工業國搶挖人才。
事實上，集團早前已透露，計劃2027年起在海外銷售汽車。外媒報道援引招聘資料顯示，小米去年聘請在寶馬工作15年的Rudolf Dittrich領導計劃中的研發中心，其他新員工包括寶馬前經理Dusan Sarac，其個人資料顯示他於本月加入歐洲研發中心；Jannis Hellwig亦由寶馬跳槽到小米，擔任性能開發和整合方面的資深工程師。前法拉利F1車隊的空氣動力學專家瑞卡德今年1月確認正式加盟小米。小米回應僅指，正規劃在歐洲設立電動車研發中心，未有透露選址等細節。
另小米MIJIA智能音頻眼鏡2明天在小米商城及小米有品開啟眾籌，建議零售價1,199元（人民幣‧下同）起，眾籌價999元。集團旗艦智能手機、平板電腦和智能手錶據報今日在南韓正式上市，官方直營零售體驗店「小米之家」上半年登陸首爾。
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