匯通天下：日圓潛在多項利好因素

上周三日圓兌每美元曾跌至150.14，非常接近上周提及的支持位150水平。若日圓守穩支持，未來數周或上試146水平。日本央行上周宣布維持利率不變，符合市場預期。然而，特朗普政府進取推展其關稅政策，同時表示不滿日圓弱勢，料日本央行的「鴿」派言論或較謹慎，以避免刺激美國對日圓的貨幣壓力。

日本的加薪、通脹回升趨勢，以及投資資金回流日本增加日圓需求，皆利好日圓後市走勢。日本春季工資談判首輪結果顯示，平均工資按年升5.46%，略高於去年最終結果的5.1%，是自1991年以來最大升幅。今年5月開始，預定現金收入（即基本工資）按年增幅將加速至約3.5%（目前按年升約3%），應增加今年下半年消費市道復甦的可能性。

通脹支持收緊幣策 早前公布的日本2月核心消費物價指數（CPI）按年升3%，稍高過預期0.1個百分點；不包括食品及能源的通脹按年升2.6%，較1月的2.5%加快，物價環境繼續利好日圓前景，通脹高企或促使日本央行進一步收緊貨幣政策，仍維持日本央行今年分別在6月及12月各加息0.25厘的預測。

此外，日本財務省公布截至3月14日當周的投資資金流數據顯示，流入日本債市資金達3.4萬億日圓（約228億美元），為有紀錄以來的第二大單周流入。日本10年期國債孳息率升至1.57厘，為2009年以來最高。由於今年以來美元對比日圓的正息差已從1月的3.5厘，大幅縮窄至目前的2.7厘，愈來愈多日本投資者將資金調回國內債券市場，符合一直以來美日息差收窄利好資金回流日債的預期。

建議149水平吸納 另方面，外資對截至今年1月1日的商業房地產投資按年勁升70%至一萬億日圓，佔5.5萬億日圓總商業房地產投資的18%。東京辦公室空置率在2月僅約3.94%，令東京成為僅次紐約最受外資歡迎的房地產投資城市。

目前市場或低估關稅的影響，尤其4月2日對等關稅措施對美元的利好作用，美匯指數短期有望升至106水平，期間以上各因素或支持日圓保持強韌並跑贏非美貨幣，投資者除可在149至150水平繼續吸納日圓外，亦可考慮把非美貨幣換至日圓以迴避美元回升期間的壓力。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪