股市估市：恒指似轉弱 宜先行減磅

港股上周轉弱，恒生指數單周計跌270點，而單計上周四及周五共急跌1,081點，指數失守10天線約24,016點及20天線約23,756點。同時亦須留意，上周五大市成交3,390.92億元，為3月7日以來最多。恒指失守20天線，後市或有暗湧，目前暫宜輕度減持重磅股份。

集團的客戶主要為全球領先的電子消費品供應商，涉及醫療、個人護理、手機、可穿戴裝備、運動耳機等。集團去年收入按年增長21.2%，至23.6億元，毛利6.3億元，按年增長22%，純利增長28.2%至2.6億元。去年的存貨周轉天數及貿易應收款周轉天數，分別下跌15天及兩天，至87天及56天，而目前集團手上有11.6億元現金，財務狀況理想。

估值上，東江市值19億元，預測市盈率7倍，計入特別股息，周息率達9.8厘，即使只計中期息及末期息，息率亦有近6厘，上望目標價3元，已具相當值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）