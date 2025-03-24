專家樓評：白居二按揭成數視乎樓齡

早前提及「白表居屋第二市場計劃2024」（簡稱「白居二2024」）新增「青年計劃」反應熱烈，是次將繼續為有意申請者講解由遞交申請至購買單位的整個流程，以及更多有關按揭的安排。

首先有興趣參與「白居二2024」的讀者，要謹記於3月26日晚上7時前成功遞交申請和支付申請費用，申請費用為250元。在遞交申請當刻申請人毋須遞交入息、資產和家庭成員關係等證明文件，但大家謹記要好好備存所有相關文件，供房委會日後有需要時作進一步審查。

成功遞交申請後，房委會將於第二季進行電腦攪珠，他們會根據排序，通知申請者在指定時間內遞交「入息及資產申報表」及相關證明文件進行詳細資格審查。通過審核的申請者，將會收到一封「批准信」，並需在6星期內申請「購買資格證明書」。要留意，申請人須因應欲購買的房屋類別，分別向房委會或房協申領「購買資格證明書」和繳付相關費用。證明書有效期為一年，申請人可以在限期內於居屋第二市場或房協的「住宅發售計劃」第二市場購買未補地價的單位。

擔保期由首次發售日計 如果申請者物色到心儀單位，就可以如私人市場的操作一般，跟賣家自由磋商價錢，或透過地產代理交易，最終簽訂臨時買賣合約。不同的是，在「扑槌」成交後，買方須在簽訂臨時買賣合約日期起計的一個月內，由代表律師向房委會或房協申請「提名信」，以再次確認其購買資格。

在準備按揭申請時，買家要留意心儀單位原初的首次發售日期，因為該日期決定了房委會的按揭「擔保期」剩餘時間。房委會的50年擔保期不會因為單位轉手而重新計算，故一個2000年開售的單位，今年交易的話，理論上只餘25年擔保期。

樓齡38年內可借達九成 以現時銀行的普遍審批情況，一個距離首次開售日計，一至38年的單位最高可做到九成按揭，39年或以上單位最多做八成。不過，從實際觀察所見，銀行對以上兩類單位所願意承做的成數各減一成，即分別是八成和七成，除非買家購買按揭保險，才有機會借盡最高成數。

至於供款年期方面，一般銀行會以「99減」人齡計算還款年期。若然日後要轉售單位，買家須遵從兩年的禁售期限制，兩年內不得在居屋第二市場出售，但繳付補地價後的單位可不受限制在公開市場轉讓出租。至於何時可繳付補價，買家須參照個別屋苑的規定。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣