新盤消息：上然2期累收7900票

新界上車新盤銷情理想，萬科香港上周突擊公布大埔上然第2期首張價單，並於周末接受認購登記，發展商指出，截至昨晚7時，首兩日累錄7,900張入票，以首批137伙計算，超額逾56倍。

該公司董事總經理周銘禧表示，第2期首度推出第6及第7座，戶型更多元化，可符合不同買家需要。資料顯示，第2期首張價單涵蓋開放式至三房戶，折實價267.2萬元起，平均呎價約12,018元。

至於上然第1期已售出單位量，佔可供銷售單位近98%，包括日前招標售出的2座1樓C1室連平台特色戶，實用面積524方呎，三房開放式廚房間隔，成交價845.3萬元，呎價約16,132元創項目新高。

新盤周末60成交 滙都單日8宗 由於過去周末兩日未有大型銷售活動，期內新盤市場僅錄約60宗一手成交，按周大減約八成，為2月初農曆新年後的近兩個月最少。