新盤消息：上然2期累收7900票
新界上車新盤銷情理想，萬科香港上周突擊公布大埔上然第2期首張價單，並於周末接受認購登記，發展商指出，截至昨晚7時，首兩日累錄7,900張入票，以首批137伙計算，超額逾56倍。
該公司董事總經理周銘禧表示，第2期首度推出第6及第7座，戶型更多元化，可符合不同買家需要。資料顯示，第2期首張價單涵蓋開放式至三房戶，折實價267.2萬元起，平均呎價約12,018元。
至於上然第1期已售出單位量，佔可供銷售單位近98%，包括日前招標售出的2座1樓C1室連平台特色戶，實用面積524方呎，三房開放式廚房間隔，成交價845.3萬元，呎價約16,132元創項目新高。
新盤周末60成交 滙都單日8宗
由於過去周末兩日未有大型銷售活動，期內新盤市場僅錄約60宗一手成交，按周大減約八成，為2月初農曆新年後的近兩個月最少。
不過，市場部分餘貨樓盤仍持續錄得承接，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都項目昨再添8宗成交，其中，滙都I第3座2樓B07室，實用面積498方呎，三房間隔，以527.44萬元成交，呎價約10,591元。
港島單幢項目也有不俗銷情，英皇國際(00163)香港仔澄天昨單日連沽3伙，包括25樓E室，實用面積287方呎一房戶，獲投資客以464萬元購入，呎價約16,167元。該盤本月暫錄9宗成交，套現逾5,200萬元。
此外，新世界發展(00017)旗下北角皇都29樓B2室套三房海景戶，實用面積726方呎，昨以2,118.1萬元售出，呎價約29,175元，同類型單位已悉數沽清。
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