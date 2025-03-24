嘉熙售565萬 7年內蝕兩球

樓價不斷尋底，市場蝕讓買賣一單接一單，近期新界東屋苑表現遜色，大埔白石角半新盤嘉熙兩房戶減價約35萬元易手，一手業主持貨不足7年帳面損失逾200萬元。

美聯蔡潔雯稱，上述單位為3座中低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以約600萬元放售，減至565萬元成交，呎價約12,418元。單位2018年7月以一手購入價約768.9萬元，持貨至今帳面蝕約203.9萬元，跌價約26.5%。

馬鞍山區亦相繼有業主損手沽貨，世紀21奇豐趙詠欣表示，區內嵐岸3座頂層單位，實用面積約523方呎，兩房間隔望山景，放盤5個月減價55萬元，成交價615萬元，呎價約11,759元。原業主於2023年11月才以660萬元購入上址，持貨僅一年多帳面即蝕約45萬元，貶值約6.8%。

10大屋苑兩日交投縮27% 該行莊瑞生指出，同區迎海‧星灣御16座中層A室四房海景戶，減價162萬元，以1,538萬元連車位沽出，呎價約15,123元。原業主10年多前以1,516萬元不連車位購入上址，扣除車位預料損手離場。

即使樓價跌勢持續，惟仍未能夠谷起交投。中原指出，10大屋苑於過去周六、日只錄8宗成交，按周減少3宗，跌幅約27.3%。不過，由於成交分布平均，期內零成交屋苑縮減至3個，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨，以及東涌映灣園。

至於鰂魚涌太古城於周末兩日錄兩宗買賣，已是交投最活躍的指標屋苑。中原趙鴻運表示，屋苑高山閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以760萬元沽出，呎價約13,103元。