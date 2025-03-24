近百銀主盤本周推拍

涉4.4億 逾50住宅開價不足400萬 本港二手物業市場價格低迷，銀主盤數量持續高企，單單本周就有多近百個該類物業推拍，涉及開拍價總金額高逾4.44億元，當中住宅單位佔約八成，逾50個開拍價低於400萬元，只需付100元釐印費；其中，最低價為公屋未補價第二市場單位，開價僅30萬元。

近月銀主推售手頭物業明顯轉趨積極，本星期共有4場物業拍賣會，合共推出約144項物業，當中有約65%為銀主盤，是次推售的銀主盤，佔逾70個為住宅單位，當中包括私樓、村屋，以及公屋與居屋，不少為細價樓。其他為舖位、商業及工業單位，以及車位。

瑧頤叫288萬 低買入47% 環亞物業拍賣率先於周二推出約53項物業，佔逾五成為銀主盤，當中不少為半新盤，開價亦低於「4球」。其中，元朗瑧頤低層6室，實用面積約325方呎，開拍價288萬元，呎價約8,862元。原業主約5年前以約552萬元買入，現時開價低約264萬元，差幅逾47%。

同場亦連環推拍3個旺角利奧坊系列銀主盤，其中，利奧坊‧凱岸1座高層F室，實用面積約253方呎，推拍價378萬元，呎價約14,941元。原業主於近7年前以約687萬元買入，是次拍賣價低約45%。另外，該行亦推拍九龍塘The Grampian低層單位連車位，開價3,980萬元，為本周住宅銀主盤最大宗拍賣。

另外，忠誠拍賣及黃開基拍賣行同於周三舉行拍賣會，分別推拍約28項及32項物業，當中銀主盤佔約46%及約66%。其中，忠誠拍賣推拍屯門掃管笏上源5A座低層D室，實用面積約504方呎，銀主推拍價319萬元，呎價約6,329元。原業主逾6年前買入，是次開價低約307萬元或約49%。

黃開基拍賣行亦推拍荃灣中心14座中層A室，實用面積約324方呎，銀主開價208萬元，呎價約6,420元。該單位個別銀行網上估價約326萬元，是次推拍價低約118萬元，差幅約36.2%。

良景邨150呎 僅嗌30萬 至於盈置地產周四拍賣22項銀主物業，全數開價350萬元或以下；其中，屯門公屋良景邨良萃樓高層6室，實用面積約150方呎，第二市場開拍價30萬元，呎價約2,000元。同場推出葵涌天安樓高層H室單位，屬無契單位，實用面積約388方呎，開拍價160萬元，呎價約4,124元。

此外，普縉於同日推拍9項銀主盤，當中，黃大仙居屋翠竹花園2座高層A室兩房戶，實用面積約431方呎，已補價自由市場開拍價280萬元，呎價約6,497元。該單位銀行估價約362萬元，是次開價低約22.7%。

本周拍賣的部分細價銀主住宅