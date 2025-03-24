去年72拉麵店破產 歷來最多

全球糧食成本上漲，大多數餐廳都會選擇轉嫁予消費者。不過，日本拉麵店卻是少有的例外，由於受到所謂「千圓之壁」（即一碗拉麵售價不能超過1,000日圓）的文化束縛，許多拉麵店都無法平衡成本與售價。根據帝國數據銀行（TDB）的統計，去年有61.5%日本拉麵店經營困難（利潤減少或者錄得虧損），並且破產案件達到72宗，按年大增35.84%，創下歷史新高。

TDB指出，目前逾六成拉麵店經營困難，是過去20年來第二高的水平，僅次於新冠疫情影響最嚴重的2020年度（當時比例達到81%）。儘管拉麵在日本國內廣受歡迎，且訪日遊客帶動需求增加，但原材料價格、人工費用及製作湯底所需的能源成本上漲，導致利潤空間受到壓縮。

材料成本飆 不敢加價 根據統計數據，2024年截至10月，拉麵原材料的平均成本相比2022年平均上漲超過10%，包括豬肉、背脂（用於製作湯底的肥豬肉）、麵條、紫菜、筍乾等原材料價格都大幅上漲。更重要的是，即使拉麵價格提升，但全國拉麵的平均價格仍未突破700日圓，與成本增幅不成正比。

傳統日本文化中，消費者對拉麵是「便宜的日常食品」印象根深柢固，其於日本人眼中的地位類似香港的燒味飯、兩餸飯，所以當一碗拉麵的定價超過1,000日圓後，顧客數量往往會大幅減少。受到這種文化束縛，許多拉麵店都難以賺取合理利潤。

TDB警告，由於拉麵店在加價這一方面比其他行業更具難度，特別是中小型店舖無法將成本上漲轉嫁至售價，預計2025年拉麵店倒閉的趨勢可能繼續增加。