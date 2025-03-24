新盤平均價達年收入10倍

日本房地產近年成為熱門投資，樓價升勢明顯。然而，這對於日本打工仔而言卻絕非好事，新建住宅樓價格的上漲速度超過薪酬增長，使得有實際需求的階層難以負擔。東京KANTEI的統計顯示，新建住宅平均價格達到平均年收入截至2023年為10.09倍（日本全國平均），房價與收入比按年上升0.43個百分點，是自2006年開始調查以來首次超過10倍。

按日本各都道府縣來看，房價與收入比最高的是東京都，達到17.78倍，平均年收入為592萬日圓，住宅價格則達到1.0526億日圓。分析指出，土地成本和建築成本上升反映在住宅價格上，押注價格進一步上漲的投資資金持續流入受富裕階層和海外投資者歡迎的市中心高價房產，亦產生了很大影響。

債息升推高貸款利率 此前日圓匯價持續弱勢，亦吸引了不少海外投資者押注日本房地產市場，成為推高樓價的動力之一。即使日本央行展開了加息周期，日圓匯價見底回升，甚至東京樓價升幅已有停滯迹象，但不代表日本人能夠負擔樓價。儘管日本央行上調基準政策利率的步伐較為緩慢，但10年期國債孳息率卻由過往的負利率，大幅升至1.4厘左右，連帶推高了商業貸款利率、按揭利率。

展望今年，世邦魏理仕的一項調查發現，大多數投資者預期，今年日本房地產的投資交易量將會持平或上升，其中有45%人預期會持平，31%料輕微上升；而預期大幅上升的為6%。住宅是最受歡迎的投資，大多數投資者亦預期今年物業價格會繼續上漲。