產經專題：日上班族「酬」悵 難追通脹

時薪僅夠買2.18個巨無霸 遜港美 隨着日本經濟終於擺脫長期通縮的陰霾，今年的「春鬥」（春季勞資薪酬談判）過後，多數企業員工都繼續獲得加薪，似乎反映經濟重回正軌。不過，多年來的經濟迷失，其實帶來嚴重的副作用，打工仔的薪酬增長實際上一直追不上經濟擴張，更追趕不上物價變化。低薪已成為日本實現可持續增長的最大挑戰，亦是當前最大的經濟難題。

作為世界第四大經濟體，日本多年前已成功跨過所謂的「中等收入陷阱」，人均收入達到發達國家水平。

不過，這並不代表日本人的消費能力與經濟匹配。有分析用麥當勞的巨無霸漢堡作為國際物價指標，以此進行的基礎進行分析顯示，日本的實際工資水平甚低。在日本，於連鎖店舖工作一小時，只能買到2.18個巨無霸，遜色於達到2.56個的香港、2.52個的美國。

時薪5年增11%輸巨無霸 由《經濟學人》統計的巨無霸指數，一般是用作衡量各地貨幣實際購買力的指標，但該指標並未考慮到民眾收入的影響。有日本媒體統計了22間跨國餐飲、零售品牌連鎖店員工的時薪中位數（作為收入指標），再結合當地巨無霸售價（作為巨無霸指標），結果發現日本打工仔的時薪，折算成購買力其實甚低。

從歷史趨勢來看，日本打工仔的實際收入亦正在下跌，時薪所能夠購買的巨無霸數量在過去5年內減少0.2個。跌幅在有可比數據的11個國家和地區中僅次於法國。在此期間，日本的時薪僅增長11%，而巨無霸的價格則增長23%。

自上世紀90年代初泡沫經濟崩潰後，日本的物價和薪酬一直停滯不前。在多年的「負利率」政策影響，加上近年受新冠疫情和俄烏戰爭的衝擊，日本的商品和服務價格開始上漲，但實際上工資增長並未跟上。

宏觀數據表明日本的薪酬還有上漲空間。國際勞工組織（ILO）的統計顯示，日本勞動者所得佔國內生產總值（GDP）比例的勞動分配率，在2024年為54%，比2019年下降兩個百分點，美國和歐洲各地則在55至59%。

豐田售價漲至年薪逾半 除了巨無霸外，日本汽車的售價亦反映出當地低薪現象。豐田汽車1966年10月推出第一代的Corolla車款，當年新車售價49.5萬日圓，相對當年平均年薪54.85萬日圓的比值為0.9。到了被稱為「一億總中流時代」（日本約一億人口自認是中產階級）的1979年，豐田推出該車款的第4代，儘管售價漲到約85萬日圓，為第一代的約1.7倍，但因為日本平均年薪也快速增加到279萬日圓，所以價格對比年薪已降至0.3。

隨着日本薪酬持續上升，1982年該價格指數來到最低的0.27，也是在這一年，該車款累計銷量突破1,000萬輛大關，成為日本具代表性的「平民車款」之一。不過，到2019年推出第12代時，其價格指數已上升到0.55，面對索價平均年薪逾半的車款，已不再「平民」。

根據經濟合作與發展組織（OECD）等單位的數據，美國人2023年平均年薪約8萬美元，而該車款售價約2.7萬美元，其價格指數在2019年以來的5年間，大致維持在0.3左右。

各地區時薪所能購買巨無霸數量