絲絲講場：經濟學家結婚既講心又講金

經濟學家一日同數據周旋，講究邏輯，同經濟學家過人世又係咩體驗？法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary）冰雪美麗嘅新婚太太Hilda就話「非常好」，冇悶場，見多識廣又浪漫！

一對新人尋日大排筵席正式拉埋天窗，Gary感謝老婆一直支持自己，情緒穩定，可以好平靜咁相處，並且有共同決心一齊探索新事物。

吳卓殷南極求婚盡顯心思 由求婚到籌備婚禮，Gary落足心機，處處細微。話說佢前年12月拖埋Hilda去南極洲旅行，密謀求婚，「南極夠特別，但要經加拿大同智利，歷盡行李延誤，航班被改，去到已經唔易，就好似愛情路上好多嘢都唔易，哈哈。」

呢齣「南極求婚大作戰」另一難題係花，「要事先拜託求婚間餐廳保管，請佢哋Keep住淋水」。而為咗有理由叫Hilda當晚着靚啲，索性平安夜求婚，因為包裝成平安夜晚餐可以出其不意。至於點解唔喺戶外求，搵純潔而壯闊嘅冰川見證，原因係好大風，「你睇到啲鏡頭影得好辛苦。」婚宴上播放佢哋喺香港、上海、首爾、瑞典同南極洲嘅點滴，拍攝手法好似電影。

或者有人會話成件事望落去唔「經濟」，但其實經濟學探討嘅不外乎「合理」同「值得」，如果你好愛一個人而佢又愛你，你願意為佢揼本，唔係好「合理」同「值得」咩？好符合經濟學喎。Gary認為，「愛情就係值得揼本，要創造獨一無二嘅嘢」！

正如Hilda所講，一段感情由相愛到開花結果，至關重要嘅係大家珍惜、互相包容，用愛一點一滴灌溉，等佢茁壯成長。嗯，聽完即刻諗起經濟學泰斗佛利民本自傳個標題──《兩個幸運的人》！好，絲絲再一次恭喜兩位有情人終成眷屬，永遠甜甜蜜蜜！

余絲韻